***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00192917Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00019654Bağımsız Denetim Ücreti3.593,93 % 0,00180509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.599,44 % 0,04952251Fon Yönetim Ücreti3.723.274,13 % 1,87004999Hisse Senedi Komisyonu148.611,34 % 0,07464146Tahvil Bono Komisyonu1.113,04 % 0,00055903Gecelik Ters Repo Komisyonu54.946,6 % 0,02759745Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu922,55 % 0,00046336Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu73.841,58 % 0,03708764Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.157,18 % 0,02569418TOPLAM GİDERLER4.160.292,09 % 2,08954643DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ199.100.246,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879837BIST