***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,000381Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00003882Bağımsız Denetim Ücreti15.493,1 % 0,0015368Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri665.178,43 % 0,06598063Fon Yönetim Ücreti9.426.378,99 % 0,935025Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.021,81 % 0,00029974Gecelik Ters Repo Komisyonu923.418,39 % 0,09159607Vadeli Ters Repo Komisyonu10.142,08 % 0,00100602Borsa Para Piyasası Komisyonu122.139,8 % 0,01211534Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler220.145,76 % 0,02183678TOPLAM GİDERLER11.390.150,66 % 1,1298162DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.008.141.915,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879838BIST