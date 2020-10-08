***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,49 % 0,00281338Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00057326Bağımsız Denetim Ücreti2.400,92 % 0,00351718Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.096,22 % 0,06020311Fon Yönetim Ücreti1.276.358,7 % 1,86977704Hisse Senedi Komisyonu88.662,87 % 0,12988496Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.449,49 % 0,00505326Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu969,15 % 0,00141974Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu16.599,62 % 0,02431729Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.615,35 % 0,02141047TOPLAM GİDERLER1.446.464,13 % 2,11896971DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.262.614,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879840BIST