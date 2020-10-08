***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) İhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00387082Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00039436Bağımsız Denetim Ücreti7.740,8 % 0,00780093Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri102.573,33 % 0,10337008Fon Yönetim Ücreti1.137.762,38 % 1,14660005Hisse Senedi Komisyonu2.515,59 % 0,00253513Tahvil Bono Komisyonu469,21 % 0,00047285Gecelik Ters Repo Komisyonu11.871,94 % 0,01196416Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.009,47 % 0,00101731Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.811,5 % 0,00988771Vergiler ve Diğer Harcamalar22.671,67 % 0,02284777Türev Araçlar Komisyonu39.009,49 % 0,0393125Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.409,69 % 0,01855269TOPLAM GİDERLER1.358.077,37 % 1,36862636DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.229.228,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879841BIST