***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00034739Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00003539Bağımsız Denetim Ücreti18.729,05 % 0,00169391Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri772.411,42 % 0,06985904Fon Yönetim Ücreti12.677.628,52 % 1,1466Hisse Senedi Komisyonu58.519,51 % 0,00529267Tahvil Bono Komisyonu2.921,89 % 0,00026426Gecelik Ters Repo Komisyonu707.329,11 % 0,06397281Vadeli Ters Repo Komisyonu3.307,2 % 0,00029911Borsa Para Piyasası Komisyonu8.839,42 % 0,00079946Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.344,46 % 0,00039293Vergiler ve Diğer Harcamalar108.252 % 0,00979061Türev Araçlar Komisyonu262.043,21 % 0,02369992Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler191.212,64 % 0,0172938TOPLAM GİDERLER14.819.770,73 % 1,3403413DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.105.671.425,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879842BIST