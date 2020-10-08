***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,49 % 0,01724687Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00351423Bağımsız Denetim Ücreti1.827,62 % 0,01641285Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.148,58 % 0,08215839Fon Yönetim Ücreti83.294,13 % 0,74801895Hisse Senedi Komisyonu9.203,43 % 0,08265096Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu331,26 % 0,00297486Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.084,44 % 0,00973876Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu927,68 % 0,00833099Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.168,49 % 0,48645753TOPLAM GİDERLER162.297,44 % 1,4575044DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.135.296,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879843BIST