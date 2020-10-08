***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00432657Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00044079Bağımsız Denetim Ücreti6.467,47 % 0,00728511Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.142,12 % 0,06098695Fon Yönetim Ücreti996.099,73 % 1,12203005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.451,56 % 0,00163507Gecelik Ters Repo Komisyonu12.335,69 % 0,01389521Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.870,21 % 0,00323307Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.180,19 % 0,02948998TOPLAM GİDERLER1.103.779,27 % 1,2433228DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.776.564,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879844BIST