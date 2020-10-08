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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 14:47
GÜNCEL HABERLER



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00432657
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00044079
Bağımsız Denetim Ücreti
6.467,47 % 0,00728511
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.142,12 % 0,06098695
Fon Yönetim Ücreti
996.099,73 % 1,12203005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.451,56 % 0,00163507
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.335,69 % 0,01389521
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.870,21 % 0,00323307
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.180,19 % 0,02948998
TOPLAM GİDERLER
1.103.779,27 % 1,2433228
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
88.776.564,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879844


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 8,03 2.031.789 % 10,00  
DYOBY 13,20 249.777.270 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.932.684 % 10,00  
VANGD 11,11 3.061.749 % 10,00  
UTPYA 18,37 10.469.300 % 10,00  
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16:02 Alış Satış %  
Dolar 7,9366 7,9407 % 0,75  
Euro 9,3247 9,3331 % 0,61  
Sterlin 10,2111 10,2623 % 0,55  
Frank 8,6072 8,6590 % 0,53  
Riyal 2,1086 2,1191 % 0,62  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 11,66  
Altın Gr. 483 483 4,46  
Cumhuriyet 3.197 3.245 43,00  
Tam 3.181 3.260 40,36  
Yarım 1.538 1.577 19,52  
Çeyrek 771 789 9,76  
Gümüş.Ons 24,08 24,12 0,30  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 42,82 42,82 0,83  
Seans Raporu 16:02
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