***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,02712022Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00276301Bağımsız Denetim Ücreti5.495,59 % 0,03880301Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109.429,95 % 0,77265796Fon Yönetim Ücreti185.589,27 % 1,31040019Hisse Senedi Komisyonu761,36 % 0,00537578Tahvil Bono Komisyonu84,24 % 0,0005948Gecelik Ters Repo Komisyonu2.920,14 % 0,02061839Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.086,44 % 0,00767109Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.172,3 % 0,07182411Vergiler ve Diğer Harcamalar12.643,58 % 0,08927321Türev Araçlar Komisyonu3.741,25 % 0,02641605Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.296,28 % 0,03739573TOPLAM GİDERLER341.452,7 % 2,41091353DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.162.793,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879845BIST