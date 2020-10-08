***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,0013175Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri281,18 % 0,00009645Bağımsız Denetim Ücreti14.270,96 % 0,00489509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri265.859,59 % 0,09119274Fon Yönetim Ücreti4.377.412,06 % 1,50150002Hisse Senedi Komisyonu285,39 % 0,00009789Tahvil Bono Komisyonu50,29 % 0,00001725Gecelik Ters Repo Komisyonu19.195,85 % 0,00658439Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.034,46 % 0,00035483Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.097,73 % 0,01992815Vergiler ve Diğer Harcamalar1.146.410,05 % 0,39323113Türev Araçlar Komisyonu44.267,58 % 0,01518426Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.106,98 % 0,01924531TOPLAM GİDERLER5.987.113,1 % 2,05364501DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ291.535.931,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879846BIST