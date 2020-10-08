***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00046528Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,0000474Bağımsız Denetim Ücreti1.740,26 % 0,00021081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri528.524,52 % 0,06402383Fon Yönetim Ücreti6.174.996,37 % 0,74802001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu57,8 % 0,000007Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu302,19 % 0,00003661Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.431.535,51 % 1,38478095Türev Araçlar Komisyonu426,31 % 0,00005164Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler112.418,28 % 0,013618TOPLAM GİDERLER18.254.233,54 % 2,21126154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ825.512.190,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879847BIST