***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,02135853Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00217601Bağımsız Denetim Ücreti2.005,07 % 0,01114959Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.605,14 % 0,08121477Fon Yönetim Ücreti294.567,38 % 1,63800011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.190,88 % 0,00662212Gecelik Ters Repo Komisyonu1.862,38 % 0,01035613Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.096,11 % 0,00609514Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.096,64 % 0,05058366TOPLAM GİDERLER328.655,9 % 1,82755606DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.983.355,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879839BIST