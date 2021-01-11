***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,03456243Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00352123Bağımsız Denetim Ücreti4.250,96 % 0,03825157Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.465,13 % 0,13916044Fon Yönetim Ücreti245.378,68 % 2,20799985Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.492,96 % 0,01343416Gecelik Ters Repo Komisyonu2.720,43 % 0,02447934Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.452,17 % 0,01306711Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.098,25 % 0,08186911TOPLAM GİDERLER284.090,88 % 2,55634524DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.113.165,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900240BIST