***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00075232
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00007665
Bağımsız Denetim Ücreti
28.343,92 % 0,00555166
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
544.162,88 % 0,10658403
Fon Yönetim Ücreti
12.353.211,85 % 2,41959751
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
26.004,8 % 0,00509351
Gecelik Ters Repo Komisyonu
120.063,08 % 0,0235165
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
51.036,52 % 0,00999642
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
131.606,79 % 0,02577754
TOPLAM GİDERLER
13.258.662,14 % 2,59694615
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
510.548.212,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900241
BIST
16:151.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,26
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:157,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1188
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:159,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0856
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:15440,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,03
|Açılış
|: 440,15
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:15
|TURGG
|146,30
|91.283.589
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.779.338
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.682.465
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.591.287
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,30
|2.758.295.028
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.412.140.699
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|966.540.376
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|876.245.358
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,28
|839.850.653
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,65
|966.540.376
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.412.140.699
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,74
|537.481.919
|% 7,87
|
|DOHOL
|3,41
|481.071.473
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|703.682.266
|% 0,95
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4851
|7,4920
|% 1,61
|
|Euro
|9,1008
|9,1112
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0017
|10,0518
|% 0,31
|
|Frank
|8,3194
|8,3695
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% 0,94
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-9,07
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.910
|2.983
|-41,03
|
|Yarım
|1.407
|1.443
|-19,84
|
|Çeyrek
|706
|721
|-9,92
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30TKNSA
Yüzde 5.18 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 551, 623 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 694
-
16:29XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 26, 125.00 milyon TL de
-
16:29KOZAA
Yüzde 5.56 oranında artışla 17.29 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 777, 047 adet işlem
-
16:27ECZYT
Yüzde 8.02 oranında artışla 37.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 335, 462 adet işlem