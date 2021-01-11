***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00075232Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00007665Bağımsız Denetim Ücreti28.343,92 % 0,00555166Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri544.162,88 % 0,10658403Fon Yönetim Ücreti12.353.211,85 % 2,41959751Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26.004,8 % 0,00509351Gecelik Ters Repo Komisyonu120.063,08 % 0,0235165Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu51.036,52 % 0,00999642Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler131.606,79 % 0,02577754TOPLAM GİDERLER13.258.662,14 % 2,59694615DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ510.548.212,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900241BIST