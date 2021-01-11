***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00181094
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,0001845
Bağımsız Denetim Ücreti
6.988,88 % 0,00329511
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
144.243,04 % 0,06800763
Fon Yönetim Ücreti
5.346.574,5 % 2,52079998
Hisse Senedi Komisyonu
218.305,24 % 0,10292643
Tahvil Bono Komisyonu
1.417,26 % 0,00066821
Gecelik Ters Repo Komisyonu
68.676,24 % 0,03237944
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.352,84 % 0,00063784
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
125.155,33 % 0,05900817
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
72.334,43 % 0,0341042
TOPLAM GİDERLER
5.989.280,06 % 2,82382244
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
212.098.323,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900242
BIST
16:211.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:217,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1197
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:219,1089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0833
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:21440,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,46
|Açılış
|: 440,58
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:21
|FROTO
|148,50
|219.345.866
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.302.461
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.709.345
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.939.544
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.661.108
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,90
|2.797.745.883
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,54
|1.420.376.041
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|967.671.996
|% 2,48
|
|TCELL
|17,09
|880.645.537
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,24
|848.694.678
|% 5,25
|
|SKBNK
|1,65
|967.671.996
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.420.376.041
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,75
|544.697.938
|% 8,27
|
|DOHOL
|3,41
|481.644.117
|% 0,59
|
|PETKM
|5,30
|708.483.962
|% 0,76
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4825
|7,4929
|% 1,62
|
|Euro
|9,0957
|9,1089
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,0124
|10,0626
|% 0,42
|
|Frank
|8,3259
|8,3760
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% 1,05
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|-35,77
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|-17,30
|
|Çeyrek
|706
|723
|-8,65
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.37 ) 1, 388
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, UMPAS, INVEO, YBTAS, TLMAN, TURGG, BTCIM, YESIL, EGGUB, SILVR
-
16:34
OZGYO, TACTR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
PAMEL, MZHLD, GRNYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34SUMAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 76.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 913 adet işlem