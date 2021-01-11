***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00181094Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,0001845Bağımsız Denetim Ücreti6.988,88 % 0,00329511Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri144.243,04 % 0,06800763Fon Yönetim Ücreti5.346.574,5 % 2,52079998Hisse Senedi Komisyonu218.305,24 % 0,10292643Tahvil Bono Komisyonu1.417,26 % 0,00066821Gecelik Ters Repo Komisyonu68.676,24 % 0,03237944Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.352,84 % 0,00063784Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu125.155,33 % 0,05900817Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler72.334,43 % 0,0341042TOPLAM GİDERLER5.989.280,06 % 2,82382244DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ212.098.323,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900242BIST