***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00041021Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00004179Bağımsız Denetim Ücreti21.989,8 % 0,00234845Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri855.512,82 % 0,0913666Fon Yönetim Ücreti11.801.777,79 % 1,26040001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.021,81 % 0,00032272Gecelik Ters Repo Komisyonu1.172.814,04 % 0,12525357Vadeli Ters Repo Komisyonu14.325,69 % 0,00152995Borsa Para Piyasası Komisyonu169.170,83 % 0,01806702Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler281.091,85 % 0,0300199TOPLAM GİDERLER14.323.936,93 % 1,52976022DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ936.351.772,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900243BIST