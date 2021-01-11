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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 16:24



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00041021
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00004179
Bağımsız Denetim Ücreti
21.989,8 % 0,00234845
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
855.512,82 % 0,0913666
Fon Yönetim Ücreti
11.801.777,79 % 1,26040001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.021,81 % 0,00032272
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.172.814,04 % 0,12525357
Vadeli Ters Repo Komisyonu
14.325,69 % 0,00152995
Borsa Para Piyasası Komisyonu
169.170,83 % 0,01806702
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
281.091,85 % 0,0300199
TOPLAM GİDERLER
14.323.936,93 % 1,52976022
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
936.351.772,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900243


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FORMT 5,39 19.678.369 % 10,00  
TURGG 146,30 91.274.079 % 10,00  
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Tam 2.914 2.988 -35,77  
Yarım 1.409 1.445 -17,30  
Çeyrek 706 723 -8,65  
Gümüş.Ons 24,81 24,85 -0,48  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 -0,05  
B. Petrol 55,37 55,37 -0,62  
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