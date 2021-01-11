***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00041021
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00004179
Bağımsız Denetim Ücreti
21.989,8 % 0,00234845
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
855.512,82 % 0,0913666
Fon Yönetim Ücreti
11.801.777,79 % 1,26040001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.021,81 % 0,00032272
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.172.814,04 % 0,12525357
Vadeli Ters Repo Komisyonu
14.325,69 % 0,00152995
Borsa Para Piyasası Komisyonu
169.170,83 % 0,01806702
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
281.091,85 % 0,0300199
TOPLAM GİDERLER
14.323.936,93 % 1,52976022
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
936.351.772,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900243
BIST
16:151.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,26
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:157,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1188
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:159,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0856
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:15440,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,03
|Açılış
|: 440,15
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:13
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.771.913
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.678.369
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.274.079
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.534.735
|% -9,86
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|ODAS
|3,97
|433.996.437
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,62
|393.090.129
|% 5,26
|
|TURSG
|7,27
|345.725.047
|% 1,54
|
|SOKM
|14,06
|245.453.560
|% 0,43
|
|ESEN
|21,04
|237.964.503
|% 8,12
|
|SKBNK
|1,64
|966.389.698
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.411.900.521
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,73
|536.304.827
|% 7,48
|
|DOHOL
|3,41
|480.903.831
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|703.626.165
|% 0,95
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4798
|7,4885
|% 1,56
|
|Euro
|9,0939
|9,1028
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,0042
|10,0544
|% 0,34
|
|Frank
|8,3229
|8,3730
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% 1,01
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|-35,77
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|-17,30
|
|Çeyrek
|706
|723
|-8,65
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
16:13
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16:27ECZYT
Yüzde 8.02 oranında artışla 37.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 335, 462 adet işlem
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16:26HEKTS
Yüzde 7.55 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 915, 979 adet işlem
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16:24XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 962.00 milyon TL de
-
16:24ESEN
Yüzde 8.12 oranında artışla 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 487, 373 adet işlem
-
16:23NATEN
Yüzde 4.60 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 923, 422 adet işlem