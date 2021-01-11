***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,02379384Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00242412Bağımsız Denetim Ücreti4.847,12 % 0,03002661Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.177,37 % 0,11260394Fon Yönetim Ücreti356.431,9 % 2,20800017Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.259,77 % 0,00780394Gecelik Ters Repo Komisyonu1.971,31 % 0,01221174Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.319,55 % 0,00817426Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.672,1 % 0,07230553TOPLAM GİDERLER399.911,42 % 2,47734415DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.142.747,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900244BIST