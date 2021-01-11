***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,49 % 0,00296619Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00060439Bağımsız Denetim Ücreti5.380,72 % 0,00831051Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.825,77 % 0,08313376Fon Yönetim Ücreti1.631.878,59 % 2,52043205Hisse Senedi Komisyonu109.401,45 % 0,16897024Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.133,18 % 0,00638369Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.361,22 % 0,0021024Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu28.139,53 % 0,04346143Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.184,34 % 0,02963016TOPLAM GİDERLER1.855.616,61 % 2,86599482DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.745.986,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900245BIST