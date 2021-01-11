***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,0039361Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00040101Bağımsız Denetim Ücreti12.578,8 % 0,01289032Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri206.993,45 % 0,21211973Fon Yönetim Ücreti1.508.247,61 % 1,54560001Hisse Senedi Komisyonu2.515,59 % 0,00257789Tahvil Bono Komisyonu500,8 % 0,0005132Gecelik Ters Repo Komisyonu13.067,7 % 0,01339133Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.476,94 % 0,00151352Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.020,11 % 0,01026826Vergiler ve Diğer Harcamalar22.671,67 % 0,02323314Türev Araçlar Komisyonu55.411,64 % 0,05678393Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.507,7 % 0,02511464TOPLAM GİDERLER1.862.224,31 % 1,9083431DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.583.307,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900246BIST