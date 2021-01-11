***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,49 % 0,0174554Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00355672Bağımsız Denetim Ücreti4.607,92 % 0,04188155Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.233,34 % 0,11118927Fon Yönetim Ücreti110.937,92 % 1,0083188Hisse Senedi Komisyonu11.281,69 % 0,10253969Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu590,58 % 0,0053678Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.475,04 % 0,01340669Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu2.096,35 % 0,0190538Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.711,38 % 0,62452024TOPLAM GİDERLER214.246,03 % 1,94728998DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.002.266,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900248BIST