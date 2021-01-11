***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00527749Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00053767Bağımsız Denetim Ücreti9.708,52 % 0,01333946Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.814,42 % 0,08768071Fon Yönetim Ücreti1.100.789,91 % 1,51248006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.550,14 % 0,00212988Gecelik Ters Repo Komisyonu12.722,54 % 0,01748071Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.286,01 % 0,00451496Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.750,21 % 0,04087665TOPLAM GİDERLER1.225.854,05 % 1,68431759DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.780.457,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900249BIST