***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00117083Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri281,18 % 0,00008571Bağımsız Denetim Ücreti21.381,36 % 0,00651758Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri491.458,16 % 0,14980879Fon Yönetim Ücreti6.639.873,04 % 2,02400002Hisse Senedi Komisyonu285,39 % 0,00008699Tahvil Bono Komisyonu50,29 % 0,00001533Gecelik Ters Repo Komisyonu20.964,94 % 0,00639064Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.369,83 % 0,00041756Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu96.638,4 % 0,02945781Vergiler ve Diğer Harcamalar1.148.106,65 % 0,34997173Türev Araçlar Komisyonu67.746,42 % 0,02065081Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.712,36 % 0,02338385TOPLAM GİDERLER8.568.709 % 2,61195765DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ328.056.965,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900250BIST