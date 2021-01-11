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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 16:24



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00054303
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,00005532
Bağımsız Denetim Ücreti
4.490,16 % 0,00063481
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
652.013,67 % 0,09218002
Fon Yönetim Ücreti
7.132.114,13 % 1,00832001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
57,8 % 0,00000817
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
344,82 % 0,00004875
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.832.476,3 % 1,10733542
Türev Araçlar Komisyonu
675,25 % 0,00009547
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
127.542,36 % 0,01803161
TOPLAM GİDERLER
15.753.946,79 % 2,22725261
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
707.326.449,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900251


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Tam 2.910 2.983 -41,03  
Yarım 1.407 1.443 -19,84  
Çeyrek 706 721 -9,92  
Gümüş.Ons 24,82 24,86 -0,47  
Gümüş Gr. 5,94 5,94 -0,06  
B. Petrol 55,19 55,19 -0,80  
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