***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00054303Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00005532Bağımsız Denetim Ücreti4.490,16 % 0,00063481Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri652.013,67 % 0,09218002Fon Yönetim Ücreti7.132.114,13 % 1,00832001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu57,8 % 0,00000817Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu344,82 % 0,00004875Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.832.476,3 % 1,10733542Türev Araçlar Komisyonu675,25 % 0,00009547Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler127.542,36 % 0,01803161TOPLAM GİDERLER15.753.946,79 % 2,22725261DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ707.326.449,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900251BIST