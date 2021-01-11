***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,02665089
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,0027152
Bağımsız Denetim Ücreti
8.398,44 % 0,05827311
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
166.096,92 % 1,1524741
Fon Yönetim Ücreti
254.577,19 % 1,76640011
Hisse Senedi Komisyonu
1.335,1 % 0,00926368
Tahvil Bono Komisyonu
111,76 % 0,00077545
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.404,25 % 0,03055917
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.597,63 % 0,01108526
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
20.378,43 % 0,14139704
Vergiler ve Diğer Harcamalar
24.458,25 % 0,16970513
Türev Araçlar Komisyonu
4.621,49 % 0,0320665
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.240,81 % 0,05024082
TOPLAM GİDERLER
497.452,57 % 3,45160646
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.412.204,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900253
BIST
16:211.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:217,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1197
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:219,1089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0833
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:21440,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,46
|Açılış
|: 440,58
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:19
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.709.345
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.302.461
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.939.544
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|219.345.866
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.655.099
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,60
|2.788.312.682
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,55
|1.416.853.950
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|967.526.006
|% 2,48
|
|TCELL
|17,09
|878.459.474
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,25
|847.087.158
|% 5,31
|
|SKBNK
|1,65
|967.526.006
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.416.853.950
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,73
|543.643.722
|% 7,48
|
|DOHOL
|3,41
|481.575.853
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|708.442.132
|% 0,95
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4856
|7,4926
|% 1,62
|
|Euro
|9,0959
|9,1108
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,0075
|10,0577
|% 0,37
|
|Frank
|8,3218
|8,3719
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9787
|1,9886
|% 0,99
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,70
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-45,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|-44,07
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-21,31
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:31VAKFN
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 831, 306 adet işlem
-
16:30TKNSA
Yüzde 5.18 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 551, 623 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 694
-
16:29XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 26, 125.00 milyon TL de
-
16:29KOZAA
Yüzde 5.56 oranında artışla 17.29 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 777, 047 adet işlem