***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,02665089Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,0027152Bağımsız Denetim Ücreti8.398,44 % 0,05827311Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri166.096,92 % 1,1524741Fon Yönetim Ücreti254.577,19 % 1,76640011Hisse Senedi Komisyonu1.335,1 % 0,00926368Tahvil Bono Komisyonu111,76 % 0,00077545Gecelik Ters Repo Komisyonu4.404,25 % 0,03055917Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.597,63 % 0,01108526Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu20.378,43 % 0,14139704Vergiler ve Diğer Harcamalar24.458,25 % 0,16970513Türev Araçlar Komisyonu4.621,49 % 0,0320665Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.240,81 % 0,05024082TOPLAM GİDERLER497.452,57 % 3,45160646DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.412.204,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900253BIST