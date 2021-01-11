***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00237643Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,00024211Bağımsız Denetim Ücreti4.122 % 0,0025503Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri234.128,22 % 0,14485594Fon Yönetim Ücreti2.933.514,76 % 1,81497568Hisse Senedi Komisyonu26.253,98 % 0,01624343Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu39.725,15 % 0,02457809Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.483,65 % 0,00091794Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar61.439,91 % 0,03801308Türev Araçlar Komisyonu49.486,48 % 0,03061746Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.613,75 % 0,03440842TOPLAM GİDERLER3.410.000,2 % 2,10977886DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ161.628.323,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900254BIST