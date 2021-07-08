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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 15:46



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.659,52 % 0,00143332
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00009977
Bağımsız Denetim Ücreti
11.829,64 % 0,00363892
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
219.970,03 % 0,06766498
Fon Yönetim Ücreti
3.780.677,61 % 1,16297428
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.716,38 % 0,00083559
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.170,23 % 0,00805022
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.660,72 % 0,0082011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,0000048
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.141,02 % 0,01450105
TOPLAM GİDERLER
4.120.165,1 % 1,26740403
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
325.086.948,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948691


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NTGAZ 8,33 84.433.121 % 8,60  
SILVR 6,01 40.178.895 % 6,56  
TIRE 7,92 64.887.026 % 5,74  
DIRIT 3,70 272.083 % 5,71  
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Altın Gr. 503 503 -1,15  
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Tam 3.314 3.397 -12,37  
Yarım 1.602 1.643 -5,99  
Çeyrek 803 822 -2,99  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 0,10  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,00  
B. Petrol 75,07 75,07 0,95  
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