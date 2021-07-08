***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,00143332Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00009977Bağımsız Denetim Ücreti11.829,64 % 0,00363892Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri219.970,03 % 0,06766498Fon Yönetim Ücreti3.780.677,61 % 1,16297428Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.716,38 % 0,00083559Gecelik Ters Repo Komisyonu26.170,23 % 0,00805022Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26.660,72 % 0,0082011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,0000048Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.141,02 % 0,01450105TOPLAM GİDERLER4.120.165,1 % 1,26740403DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ325.086.948,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948691BIST