***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,00287171Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00019989Bağımsız Denetim Ücreti2.293,43 % 0,00141347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri166.293,62 % 0,10248856Fon Yönetim Ücreti1.424.437,08 % 0,87789599Hisse Senedi Komisyonu461,21 % 0,00028425Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.720,32 % 0,00414181Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.174,74 % 0,000724Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00000963Türev Araçlar Komisyonu17.036,19 % 0,01049959Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.654,52 % 0,01334592TOPLAM GİDERLER1.645.070,58 % 1,0138748DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ162.255.791,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948692BIST