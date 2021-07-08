***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 15:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.659,52 % 0,00287171
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00019989
Bağımsız Denetim Ücreti
2.293,43 % 0,00141347
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
166.293,62 % 0,10248856
Fon Yönetim Ücreti
1.424.437,08 % 0,87789599
Hisse Senedi Komisyonu
461,21 % 0,00028425
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.720,32 % 0,00414181
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.174,74 % 0,000724
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00000963
Türev Araçlar Komisyonu
17.036,19 % 0,01049959
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.654,52 % 0,01334592
TOPLAM GİDERLER
1.645.070,58 % 1,0138748
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
162.255.791,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948692
BIST
16:041.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:048,6682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:0410,2904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0258
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:04502,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:02
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,07
|37.636.336
|% 7,62
|
|NTGAZ
|8,16
|51.134.249
|% 6,39
|
|TIRE
|7,95
|59.474.359
|% 6,14
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|41.049.918
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.234.912
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.575.224
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,20
|60.374.852
|% -8,99
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,28
|589.641.098
|% 2,82
|
|THYAO
|13,68
|543.311.533
|% 0,15
|
|GARAN
|8,53
|525.558.948
|% -0,35
|
|PETKM
|5,50
|496.647.269
|% 3,00
|
|EREGL
|18,04
|470.012.128
|% 2,73
|
|PEKGY
|1,10
|231.575.224
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|224.808.694
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,84
|181.634.769
|% -1,08
|
|PETKM
|5,50
|496.647.269
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,28
|589.641.098
|% 2,82
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6646
|8,6678
|% -0,29
|
|Euro
|10,2826
|10,2895
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9579
|12,0179
|% 0,01
|
|Frank
|9,4374
|9,4942
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3035
|2,3151
|% -0,35
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|0,17
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|-14,00
|
|Tam
|3.307
|3.391
|-19,03
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-9,21
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|0,74
|
Seans Raporu
16:02
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16:18BASGZ
Yüzde 4.35 oranında artışla 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 431, 689 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 38 artarak (% 0.84 ) 1, 492
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16:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNGYO, PEKGY
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16:17XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 7, 339.00 milyon TL de
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16:17ERBOS
Yüzde 4.03 oranında artışla 126.60 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 648 adet işlem