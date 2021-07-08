***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,10760433Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00748989Bağımsız Denetim Ücreti192,84 % 0,00445334Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.677,18 % 0,13110559Fon Yönetim Ücreti46.246,87 % 1,06799914Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu216,45 % 0,00499857Gecelik Ters Repo Komisyonu95,08 % 0,00219572Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.281,96 % 0,02960486Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00036072Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.884,41 % 0,08970437TOPLAM GİDERLER62.594,26 % 1,44551655DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.330.234,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948693BIST