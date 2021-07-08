***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,00043173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00003005Bağımsız Denetim Ücreti9.068,25 % 0,00084022Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri486.941,62 % 0,04511767Fon Yönetim Ücreti6.579.771,01 % 0,60965Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu458,57 % 0,00004249Gecelik Ters Repo Komisyonu532.890,94 % 0,04937512Vadeli Ters Repo Komisyonu12.568,54 % 0,00116454Borsa Para Piyasası Komisyonu129.363,3 % 0,01198618Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00000145Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler174.514 % 0,01616963TOPLAM GİDERLER7.930.575,7 % 0,73480908DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.079.270.234,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948695BIST