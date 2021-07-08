***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 15:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.659,52 % 0,00043173
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00003005
Bağımsız Denetim Ücreti
9.068,25 % 0,00084022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
486.941,62 % 0,04511767
Fon Yönetim Ücreti
6.579.771,01 % 0,60965
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
458,57 % 0,00004249
Gecelik Ters Repo Komisyonu
532.890,94 % 0,04937512
Vadeli Ters Repo Komisyonu
12.568,54 % 0,00116454
Borsa Para Piyasası Komisyonu
129.363,3 % 0,01198618
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00000145
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
174.514 % 0,01616963
TOPLAM GİDERLER
7.930.575,7 % 0,73480908
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.079.270.234,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948695
BIST
16:041.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:048,6682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:0410,2904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0258
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:04502,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,68
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:02
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,04
|37.726.010
|% 7,09
|
|NTGAZ
|8,16
|51.673.300
|% 6,39
|
|TIRE
|7,93
|59.561.404
|% 5,87
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|SNGYO
|3,81
|33.238.219
|% -9,93
|
|FADE
|17,50
|44.764.029
|% -9,84
|
|PEKGY
|1,10
|231.592.080
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,21
|60.524.757
|% -8,94
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,29
|592.251.688
|% 2,97
|
|THYAO
|13,68
|543.465.891
|% 0,15
|
|GARAN
|8,52
|525.566.787
|% -0,47
|
|PETKM
|5,50
|500.459.804
|% 3,00
|
|EREGL
|18,05
|470.098.909
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|231.592.080
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|224.844.833
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|181.655.898
|% -0,54
|
|PETKM
|5,50
|500.459.804
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,29
|592.251.688
|% 2,97
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6646
|8,6678
|% -0,29
|
|Euro
|10,2826
|10,2895
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9561
|12,0161
|% -0,01
|
|Frank
|9,4379
|9,4947
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3037
|2,3153
|% -0,34
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,32
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|-14,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|-20,80
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|-10,06
|
|Çeyrek
|801
|820
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:13ALBRK
Yüzde 4.03 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 005, 980 adet işlem
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16:12XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 7, 270.00 milyon TL de
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16:12RAYSG
Yüzde 4.77 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 798 adet işlem
-
16:11CANTE
Yüzde 4.61 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 495, 197 adet işlem
-
16:09BASGZ
Yüzde 4.73 oranında artışla 13.73 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 108, 220 adet işlem