***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 15:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.630,76 % 0,05033011
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00352503
Bağımsız Denetim Ücreti
484,52 % 0,00526608
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.162,93 Tahvil Bono Komisyonu
145,79 % 0,00158454
Gecelik Ters Repo Komisyonu
155,25 % 0,00168736
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
897,3 % 0,00975244
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00016977
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.043,9 % 0,05482038
TOPLAM GİDERLER
122.124,71 % 1,32733075
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.200.774,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948696
BIST
16:051.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:058,6690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0237
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:0510,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3250
En Düşük
10,2574
16:05502,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,83
|Açılış
|: 502,21
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:03
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,04
|37.726.010
|% 7,09
|
|NTGAZ
|8,16
|51.673.300
|% 6,39
|
|TIRE
|7,93
|59.561.404
|% 5,87
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|SNGYO
|3,81
|33.238.219
|% -9,93
|
|FADE
|17,50
|44.764.029
|% -9,84
|
|PEKGY
|1,10
|231.592.080
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,21
|60.524.757
|% -8,94
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,29
|592.251.688
|% 2,97
|
|THYAO
|13,68
|543.465.891
|% 0,15
|
|GARAN
|8,52
|525.566.787
|% -0,47
|
|PETKM
|5,50
|500.459.804
|% 3,00
|
|EREGL
|18,05
|470.098.909
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|231.592.080
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|224.844.833
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|181.655.898
|% -0,54
|
|PETKM
|5,50
|500.459.804
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,29
|592.251.688
|% 2,97
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6634
|8,6671
|% -0,29
|
|Euro
|10,2779
|10,2891
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9574
|12,0174
|% 0,00
|
|Frank
|9,4389
|9,4957
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3037
|2,3153
|% -0,34
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-0,95
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|-14,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|-17,27
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-8,36
|
|Çeyrek
|802
|821
|-4,17
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|0,54
|
Seans Raporu
16:03
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16:18BASGZ
Yüzde 4.35 oranında artışla 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 431, 689 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 38 artarak (% 0.84 ) 1, 492
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16:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNGYO, PEKGY
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16:17XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 7, 339.00 milyon TL de
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16:17ERBOS
Yüzde 4.03 oranında artışla 126.60 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 648 adet işlem