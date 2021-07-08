***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.630,76 % 0,05033011Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00352503Bağımsız Denetim Ücreti484,52 % 0,00526608Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.162,93 Tahvil Bono Komisyonu145,79 % 0,00158454Gecelik Ters Repo Komisyonu155,25 % 0,00168736Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu897,3 % 0,00975244Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00016977Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.043,9 % 0,05482038TOPLAM GİDERLER122.124,71 % 1,32733075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.200.774,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948696BIST