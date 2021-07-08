***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 15:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.358,52 % 0,00392736
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
102,76 % 0,00017111
Bağımsız Denetim Ücreti
743,16 % 0,0012375
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.940,38 % 0,04319544
Fon Yönetim Ücreti
732.125,54 % 1,2191219
Hisse Senedi Komisyonu
44.785,21 % 0,0745755
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
525,95 % 0,0008758
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.277,02 % 0,00212647
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00002601
Türev Araçlar Komisyonu
9.134,6 % 0,01521077
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.576,46 % 0,01594654
TOPLAM GİDERLER
826.585,22 % 1,37641441
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.053.514,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948697
BIST
16:011.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:018,6678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0249
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:0110,2895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0267
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:01502,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,80
|Açılış
|: 502,24
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler15:59
|SILVR
|6,06
|37.557.006
|% 7,45
|
|TIRE
|7,95
|59.443.416
|% 6,14
|
|RAYSG
|10,55
|2.473.269
|% 4,77
|
|AVGYO
|3,15
|23.835.273
|% 4,65
|
|EDIP
|2,79
|13.548.521
|% 4,49
|
|SNGYO
|3,81
|33.221.603
|% -9,93
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|METUR
|5,16
|24.806.339
|% -7,53
|
|IDGYO
|1,76
|14.800.382
|% -7,37
|
|SERVE
|16,50
|56.487
|% -6,78
|
|KRDMD
|7,28
|589.507.273
|% 2,82
|
|THYAO
|13,67
|539.972.437
|% 0,07
|
|GARAN
|8,52
|521.761.401
|% -0,47
|
|PETKM
|5,50
|496.639.009
|% 3,00
|
|EREGL
|18,04
|466.887.336
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,28
|224.701.367
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|181.435.195
|% -0,54
|
|PETKM
|5,50
|496.639.009
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,28
|589.507.273
|% 2,82
|
|GARAN
|8,52
|521.761.401
|% -0,47
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6629
|8,6653
|% -0,32
|
|Euro
|10,2884
|10,2928
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9542
|12,0142
|% -0,02
|
|Frank
|9,4360
|9,4928
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3035
|2,3151
|% -0,35
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-0,95
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|-14,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|-17,27
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-8,36
|
|Çeyrek
|802
|821
|-4,17
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|0,54
|
Seans Raporu
15:59
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16:13ALBRK
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