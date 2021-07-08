***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.358,52 % 0,00392736Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri102,76 % 0,00017111Bağımsız Denetim Ücreti743,16 % 0,0012375Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.940,38 % 0,04319544Fon Yönetim Ücreti732.125,54 % 1,2191219Hisse Senedi Komisyonu44.785,21 % 0,0745755Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu525,95 % 0,0008758Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.277,02 % 0,00212647Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00002601Türev Araçlar Komisyonu9.134,6 % 0,01521077Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.576,46 % 0,01594654TOPLAM GİDERLER826.585,22 % 1,37641441DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.053.514,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948697BIST