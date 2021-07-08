***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,00481623Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00033524Bağımsız Denetim Ücreti4.242,46 % 0,00438514Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri118.460,49 % 0,12244451Fon Yönetim Ücreti723.275,04 % 0,74759995Hisse Senedi Komisyonu5.484,4 % 0,00566885Tahvil Bono Komisyonu20,9 % 0,0000216Gecelik Ters Repo Komisyonu2.419,27 % 0,00250063Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.263,37 % 0,00130586Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu895,31 % 0,00092542Vergiler ve Diğer Harcamalar16,46 % 0,00001701Türev Araçlar Komisyonu26.612,27 % 0,02750728Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.679,5 % 0,01310593TOPLAM GİDERLER900.353,32 % 0,93063366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.746.266,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948698BIST