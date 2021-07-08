***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,00178101Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00012397Bağımsız Denetim Ücreti11.363,42 % 0,00434345Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri274.811,89 % 0,10504168Fon Yönetim Ücreti1.955.884,34 % 0,7476Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu482,91 % 0,00018458Gecelik Ters Repo Komisyonu22.011,05 % 0,00841331Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.540,81 % 0,00097118Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00000597Türev Araçlar Komisyonu5.286,3 % 0,00202059Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.211,61 % 0,01154782TOPLAM GİDERLER2.307.591,8 % 0,88203356DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ261.621.768,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948699BIST