***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.329,76 % 0,02344244Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00326346Bağımsız Denetim Ücreti365 % 0,00367269Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.889,22 % 0,05925833Fon Yönetim Ücreti48.532,61 % 0,48834337Hisse Senedi Komisyonu3.703,17 % 0,03726193Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu205,57 % 0,00206848Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.197,22 % 0,01204663Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00015717Türev Araçlar Komisyonu1.123,57 % 0,01130555Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler66.709,33 % 0,67124061TOPLAM GİDERLER130.395,4 % 1,31206067DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.938.214,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948700BIST