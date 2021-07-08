***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,0256186Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00178321Bağımsız Denetim Ücreti1.261,64 % 0,00693665Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.040,74 % 0,08819392Fon Yönetim Ücreti133.060,01 % 0,73157998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu66,1 % 0,00036343Gecelik Ters Repo Komisyonu1.163,49 % 0,00639701Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.254,97 % 0,00689998Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00008588Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.664,88 % 0,03114619TOPLAM GİDERLER163.511,3 % 0,89900484DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.188.033,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948701BIST