***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,02161146Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00150428Bağımsız Denetim Ücreti599,94 % 0,0027826Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95.316,02 % 0,44208816Fon Yönetim Ücreti184.213,93 % 0,85440828Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6,18 % 0,00002866Gecelik Ters Repo Komisyonu2.618,07 % 0,01214295Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.136,52 % 0,00527133Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.396,47 % 0,01575327Vergiler ve Diğer Harcamalar5.177,86 % 0,02401559Türev Araçlar Komisyonu1.223,38 % 0,0056742Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.208,29 % 0,02415673TOPLAM GİDERLER303.880,51 % 1,40943752DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.560.410,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948702BIST