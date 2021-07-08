***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,00124337Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri349,96 % 0,00009339Bağımsız Denetim Ücreti8.515,72 % 0,00227238Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri297.664,7 % 0,07943028Fon Yönetim Ücreti3.668.799,18 % 0,97899999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.221,08 % 0,00112637Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu716,73 % 0,00019126Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.719,35 % 0,01566895Vergiler ve Diğer Harcamalar38.699,08 % 0,01032665Türev Araçlar Komisyonu32.595,23 % 0,00869787Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler250.166,25 % 0,06675556TOPLAM GİDERLER4.365.106,8 % 1,16480606DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ374.749.664,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948703BIST