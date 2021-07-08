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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 15:46



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.659,52 % 0,00115774
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
324,33 % 0,00008059
Bağımsız Denetim Ücreti
324,01 % 0,00008051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
249.585,87 % 0,06201425
Fon Yönetim Ücreti
1.962.904,02 % 0,48772001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
369,6 % 0,00009183
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00000388
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.014,9 % 0,01143326
TOPLAM GİDERLER
2.264.197,87 % 0,56258207
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
402.465.344,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948704


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Tam 3.313 3.395 -14,33  
Yarım 1.601 1.642 -6,93  
Çeyrek 803 821 -3,46  
Gümüş.Ons 25,97 26,00 0,05  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 -0,01  
B. Petrol 75,02 75,02 0,90  
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