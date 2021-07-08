***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,00115774Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri324,33 % 0,00008059Bağımsız Denetim Ücreti324,01 % 0,00008051Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri249.585,87 % 0,06201425Fon Yönetim Ücreti1.962.904,02 % 0,48772001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu369,6 % 0,00009183Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00000388Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.014,9 % 0,01143326TOPLAM GİDERLER2.264.197,87 % 0,56258207DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ402.465.344,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948704BIST