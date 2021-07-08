***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.329,76 % 0,00048782Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri349,96 % 0,00007328Bağımsız Denetim Ücreti2.282,85 % 0,000478Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri157.211,07 % 0,03291777Fon Yönetim Ücreti5.790.506,86 % 1,21244999Hisse Senedi Komisyonu409.514,67 % 0,08574656Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.678,47 % 0,00244531Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.743 % 0,00036496Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00000327Türev Araçlar Komisyonu444.562,18 % 0,09308501Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.039,21 % 0,01319952TOPLAM GİDERLER6.883.233,65 % 1,44125147DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ477.587.276,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948705BIST