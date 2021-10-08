***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,00458172Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 0,00042901Bağımsız Denetim Ücreti4.772,83 % 0,00299336Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri207.371,4 % 0,13005628Fon Yönetim Ücreti2.123.265,73 % 1,33163998Hisse Senedi Komisyonu461,21 % 0,00028926Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.757,39 % 0,00549234Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.771,56 % 0,00111106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00046043Türev Araçlar Komisyonu23.593,05 % 0,01479676Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.372,88 % 0,02093033TOPLAM GİDERLER2.412.089,68 % 1,51278053DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ159.447.430,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968876BIST