***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.652,72 % 0,03327703Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 0,00623184Bağımsız Denetim Ücreti1.448,76 % 0,0131985Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.953,91 % 0,06335155Fon Yönetim Ücreti81.330,83 % 0,74094053Hisse Senedi Komisyonu5.513,04 % 0,05022492Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu350,99 % 0,00319759Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.807,27 % 0,0164646Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00668817Türev Araçlar Komisyonu1.685,89 % 0,0153588Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler92.249,38 % 0,84041076TOPLAM GİDERLER196.410,98 % 1,78934428DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.976.701,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968877BIST