***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.652,72 % 0,00068907Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri709,68 % 0,00013388Bağımsız Denetim Ücreti7.737,53 % 0,00145966Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri293.690,48 % 0,0554037Fon Yönetim Ücreti9.767.736,06 % 1,84264998Hisse Senedi Komisyonu567.945,69 % 0,10714101Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu21.386,36 % 0,00403446Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.408,29 % 0,00045432Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00013849Türev Araçlar Komisyonu624.749,89 % 0,11785693Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler99.027,38 % 0,01868118TOPLAM GİDERLER11.389.778,22 % 2,14864268DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ530.091.778,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968879BIST