***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,02829371Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 0,0026493Bağımsız Denetim Ücreti2.047,1 % 0,00792835Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri100.807,21 % 0,39042281Fon Yönetim Ücreti334.629,1 % 1,29600683Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6,18 % 0,00002393Gecelik Ters Repo Komisyonu7.089,17 % 0,02745611Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.833,09 % 0,00709949Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.318,32 % 0,0283436Vergiler ve Diğer Harcamalar11.684 % 0,04525172Türev Araçlar Komisyonu2.978,06 % 0,01153392Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.549,25 % 0,02923798TOPLAM GİDERLER483.930,97 % 1,87424777DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.820.010,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968880BIST