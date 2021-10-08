***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,00741057Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 0,00069389Bağımsız Denetim Ücreti8.330,02 % 0,0084499Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri171.807,98 % 0,17428052Fon Yönetim Ücreti1.117.911,71 % 1,13399991Hisse Senedi Komisyonu6.573,65 % 0,00666825Tahvil Bono Komisyonu76,88 % 0,00007799Gecelik Ters Repo Komisyonu5.638,5 % 0,00571965Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.865,23 % 0,00189207Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.232,34 % 0,00125007Vergiler ve Diğer Harcamalar734,98 % 0,00074556Türev Araçlar Komisyonu38.823,13 % 0,03938185Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.024,88 % 0,01929867TOPLAM GİDERLER1.380.008,79 % 1,39986891DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.581.287,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968881BIST