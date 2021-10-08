***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,00279928Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 0,00026211Bağımsız Denetim Ücreti17.151,14 % 0,00657193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri242.095,79 % 0,09276563Fon Yönetim Ücreti2.959.464,76 % 1,134Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu802,69 % 0,00030757Gecelik Ters Repo Komisyonu42.859,3 % 0,01642272Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.546,07 % 0,00327466Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00028131Türev Araçlar Komisyonu5.830,92 % 0,00223428Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.511,74 % 0,01820542TOPLAM GİDERLER3.332.986,04 % 1,27712491DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ260.975.727,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968882BIST