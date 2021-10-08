***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,0022075Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 0,0002067Bağımsız Denetim Ücreti18.094,84 % 0,00546775Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri229.760,59 % 0,06942718Fon Yönetim Ücreti5.825.539,41 % 1,76031392Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.503,15 % 0,00105855Gecelik Ters Repo Komisyonu42.066,87 % 0,01271142Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu40.302,19 % 0,01217819Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00022184Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler72.899,16 % 0,02202807TOPLAM GİDERLER6.240.889,84 % 1,88582113DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ330.937.529,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968883BIST