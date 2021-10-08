***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,00173828Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 0,00016277Bağımsız Denetim Ücreti3.617,72 % 0,00086081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri231.531,15 % 0,05509127Fon Yönetim Ücreti7.771.967,2 % 1,84928683Hisse Senedi Komisyonu301.872,64 % 0,07182855Tahvil Bono Komisyonu297,41 % 0,00007077Gecelik Ters Repo Komisyonu74.931,89 % 0,01782953Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.024,15 % 0,00048163Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00017468Türev Araçlar Komisyonu136.001,97 % 0,03236075Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler86.502,14 % 0,0205826TOPLAM GİDERLER8.617.469,9 % 2,05046846DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ420.268.346,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968884BIST