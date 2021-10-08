***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,00062394Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 0,00005842Bağımsız Denetim Ücreti16.162,37 % 0,00138039Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri650.982,04 % 0,05559885Fon Yönetim Ücreti10.827.483,67 % 0,92475Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu458,57 % 0,00003917Gecelik Ters Repo Komisyonu807.691,07 % 0,068983Vadeli Ters Repo Komisyonu38.532,46 % 0,00329097Borsa Para Piyasası Komisyonu205.582,59 % 0,01755833Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,0000627Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler272.519,76 % 0,02327527TOPLAM GİDERLER12.828.136,16 % 1,09562104DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.170.855.216,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968885BIST