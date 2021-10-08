***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.953,72 % 0,06522929Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 1,62000003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu266,81 % 0,00292319Gecelik Ters Repo Komisyonu199,34 % 0,00218398Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.461,78 % 0,01601534Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00804328Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.433,43 % 0,07048501TOPLAM GİDERLER175.567,56 % 1,9235279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.127.372,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968886BIST