***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,162354Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri684,05 % 0,01520213Bağımsız Denetim Ücreti1.210,36 % 0,02689869Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.902,35 % 0,10894842Fon Yönetim Ücreti72.895,07 % 1,61999912Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu409,49 % 0,00910039Gecelik Ters Repo Komisyonu171,98 % 0,00382203Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.759,92 % 0,03911196Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,01631532Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.331,18 % 0,0962549TOPLAM GİDERLER94.403,98 % 2,09800696DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.499.698,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968887BIST