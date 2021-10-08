***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.004,44 % 0,00762345Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri462,48 % 0,00070451Bağımsız Denetim Ücreti2.220,68 % 0,00338284Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.853,77 % 0,05461739Fon Yönetim Ücreti1.213.933,22 % 1,8492299Hisse Senedi Komisyonu64.525,62 % 0,09829429Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu953,59 % 0,00145264Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.920,88 % 0,00292615Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00111834Türev Araçlar Komisyonu12.157,57 % 0,01852008Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.266,21 % 0,02325559TOPLAM GİDERLER1.353.032,6 % 2,06112519DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.645.338,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968888BIST